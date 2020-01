प्रधानमंत्री मोदी ने 71वें गणतंत्र दिवस पर सभी काे दी बधाई, एनआरएम पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में देशवासियों को संदेश में कहा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। जय हिन्द!

पीएम नेशनल वार मेमोरियल पहुंचे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी अमर जवान ज्योति पहुंचे और शहीदों को श्रद्घांजलि दी। इसके बदले इस मौके पर उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल नरवने, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद रहे। नेशनल वार मेमोरियल पर पीएम मोदी की अगवानी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की।

नेशनल वार मेमोरियल पर श्रद्घांजिल अर्पित करने के बाद पीएम मोदी राजपथ पहुंचे। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी मन की बात से लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा केन्द्रीय मंत्रियों ने भी सुबह-सुबह देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।

