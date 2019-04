कर्नाटक। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। सियासी दलों के नेता एक दिन में कई रैली और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दक्षिण भारत में कई सभाओं और रैलियों को संबोधित किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और पूरे विपक्ष को अड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों के घर मे घुसकर मारना न्यू इंडिया में ही संभव है। पहले लोग चर्चा करते थे कि आतंकियों को अमरीका घुसकर मारता है, इज़रायल घुसकर मारता है, लेकिन भारत क्यों नहीं कर पाता अब नया हिन्दुस्तान घुसकर मारने लगा, आपको गर्व हुआ कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को दर्द हुआ। कांग्रेस और उनके दरबारियों को बुरा लगा। ये सवाल खड़े करने लगे। जब यूपीए राज में कांग्रेस की 'महामिलावटी रिमोट सरकार' केंद्र में थी, तब क्या धमाके बेंगलुरु में नहीं हुए थे? क्या देश आतंकी हमलों के डर से नहीं जी रहा था। आपके "चौकीदार" की चौकीदारी में पिछले पांच सालों में कोई बड़ा धमाका हुआ क्या? नहीं ना यह आपके 1 वोट की शक्ति थी जिसने इसे संभव बनाया। कांग्रेस और इनके साथियों को आप सजा दीजिए कि इनकी जमानत जब्त हो जाएं।

PM:When Congress' 'mahamilavati remote govt' was at centre, didn't blasts occur in Bengaluru?Didn't the nation was living under fear of terror attacks?Did any major blast took place in last 5 yrs of your "chowkidaar's chowkidaari".It was power of your 1 vote that made it possible pic.twitter.com/Go5tyjbXEV — ANI (@ANI) April 13, 2019

कांग्रेस गृहमंत्री बदलती थी लेकिन मोदी तरीके बदलते हैं

पीएम मोदी ने कहा कि जब पहले देश में आतंकी हमले या धमाके होते थे, तब कांग्रेस सरकार अपने गृहमंत्री को बदल देती थी और सारा दोष एक व्यक्ति पर डाल देती थी। लेकिन मोदी गृहमंत्री को नहीं तरीके को बदल देते हैं। यही फर्क पहले की सरकार और अबकी सरकार में है।

pm modi in Bengaluru, Karnataka: When blasts used to take place in the nation, Congress government used to change its Home Minister, & put the entire blame on one person. But Modi doesn't change the Home Minister, Modi changes the ways. pic.twitter.com/WnpaEpJ6wK — ANI (@ANI) April 13, 2019

सेना का नाम लेने से मना करती है कांग्रेस

पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज कांग्रेस सेना का नाम लेने से मना करती है । सेना के लिए काम किया तो नाम लेना चाहिए कि नहीं? हमने वन रैंक वन पेंशन योजना दी क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपही बताइए। ये यही कांग्रेस है जिसने 10 सालों तक जवानों को बुलेटफ्रूट जैकेट नहीं दिए। लेकिन हमने पांच साल के भीतर ढाई लाख से ज्याद बुलेटफ्रूट जैकेट दिए हैं। हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएं। क्या इसका गौरव गान करना चाहिए कि नहीं । लेकिन कांग्रेस इसके गौरव गान करने पर मना कर रही है।

PM: Ye Congress aaj kal keh rahe hain ki Modi sena ka naam nahi lega.Agar sena ko One Rank One Pension diya hai,to is sena ka gaurav gaan Modi ko karna chahiye ki nahi karna chahiye.Agar National War Memorial banaya, to Modi ko iska gaurav gaan karna chahiye ki nahi karna chahiye pic.twitter.com/aeizqLb7Ep — ANI (@ANI) April 13, 2019

कांग्रेस ने 'मिशन शक्ति' को सीक्रेट रखा कभी टेस्ट नहीं किया। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण के बाद दुनिया भारत को लोहा मान रही है।