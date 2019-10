पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र-हरियाणा जीत पर दी बधाई

नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा पर खरे न उतरे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जीत की बधाई दी है। बृहस्पतिवार शाम को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी ने एक विजय समारोह आयोजित कर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को शुभकामनाएं दीं।

पीएम मोदी ने हरियाणा में भाजपा की जीत को अभूतपूर्व बताते हुए कहा, "हरियाणा की जीत इसलिए अभूतपूर्व है, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है, जहां कोई पार्टी लगातार दूसरी बार मुश्किल से ही जीत पाती है। लेकिन हम लगातार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरे हैं।"

मोदी ने आगे कहा, "हमारे मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है, इसलिए भी यह जीत अभूतपूर्व है।" पीएम ने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश इकाई के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "मैं सबसे पहले दिवाली का आरंभ होने से पूर्व ही महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भाजपा और हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं इसके लिए मैं उनका अंत:करण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं।"

पीएम ने कहा, "भाजपा महाराष्ट्र इकाई और भाजपा हरियाणा इकाई के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथाह प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए, उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।"

पीएम ने आगे कहा, "महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, हरियाणा में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत था, इसके बावजूद भी दोनों मुख्यमंत्रियों ने सबको साथ लेकर दोनों राज्यों की जो सेवा की और अविरत कार्य करते रहे, ये उसी का परिणाम है कि उनपर जनता ने दोबारा अपना विश्वास जताया है।"

Prime Minister Narendra Modi: Devendra Fadnavis ji and Manohar Lal ji both were first time chief ministers, they did not even have the experience as ministers. And for 5 years they kept working for people's welfare and as a result people have again put their faith in them. pic.twitter.com/Y5O5sA3cjs