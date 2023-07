रायपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बम निरोधी दस्ते के साथ आपीएफ जवान तैनात, VIP मेहमानों के लिए तैयार किया गया स्पेशल रूट

Submitted by:

PM Modi In Chattisgarh : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई (PM modi 7 july rally) को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे है। रायपुर( PM Modi in raipur ) के साइंस कॉलेज मैदान में उनके कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं।

,PM Modi in Chattisgarh : heavy security for pm modi in raipur