यह तेज गति से चलने वाली सरकार, पूर्वोत्तर अब दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया- PM

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश को दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि गांधी जी आपके लिए ट्रेलर हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए जिंदगी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी। पीएम ने सर्वेश्वर दायल को उद्धृत करते हुए कहा कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी सोच से चलते तो रामजन्म भूमि विवादों में रहती। पुरानी सोच से चलते तो ट्रिपल तलाक से मुक्ति नहीं मिलती। आपकी सोच रहती तो करतारपुर कॉरिडोर नहीं बनता। आपकी सोच से रहते तो बांग्लादेश सीमा नहीं सुलझता।

pm modi in Lok Sabha: For years, distance became a reason to ignore the Northeast region. Things have changed now. The Northeast is becoming a growth engine. Excellent work has been done in so many sectors. Ministers and officials are regularly visiting the region pic.twitter.com/1rAU0lNKV6 — ANI (@ANI) February 6, 2020

- पीएम ने कहा कि पूर्व में सूरज सबसे पहले उगता था, लेकिन सुबह नहीं आता था। लेकिन बोडो समझौते के बाद नई सुबह आई है। वह प्रकाश जब दिखेगा जब आप अपने चश्मे बदलोगे

- अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा नॉर्थ ईस्ट में पिछले पांच वर्ष में जो दिल्ली उन्हें दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजली की बात हो, रेल की बात हो, हवाई अड्डे की बात हो, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब करने का हमने प्रयास किया है।

PM Narendra Modi in Lok Sabha: India can no longer wait for problems to remain unsolved. And, rightfully so. That is why our target is: speed and scale, determination and decisiveness, sensitivity and solution pic.twitter.com/ghlZDxyIJ5 — ANI (@ANI) February 6, 2020

PM Modi in Lok Sabha: If we worked as per the old ways then-Ram Janmabhoomi issue would have remained unresolved. Kartarpur Sahib corridor would not be made. There would be no India-Bangladesh land agreement https://t.co/1wgO3GmW0G — ANI (@ANI) February 6, 2020

PM Modi: Citizens of India have not only changed the Sarkar. They want the 'Sarokar' to be changed as well.If we had worked according to old ways and thoughts then-Article 370 would never have been abrogated.Muslim women would have kept suffering due to Triple Talaq https://t.co/lTpZHg4gtL — ANI (@ANI) February 6, 2020

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार तेज गति से चलने वाली सरकार है। हमें लीक से हटकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक नई लकीर बनाकर चल रहे हैं। देश अब लंबा इतजार करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नई सोच वाली सरकार है। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस के रास्ते पर चलते तो शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार कर रहे होते। बेनामी संपत्ति कानून 28 साल बाद भी लागू नहीं होता। चीफ ऑफ डिफेंस 20 साल बाद भी नहीं आता। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सरकार अच्छे से समझती है कि 70 साल बाद अब लोग लंबा इंतजार नहीं चाहते।