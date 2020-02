राज्यसभा में पीएम: हिन्दू कहीं का हो उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य, जितना हिंदुस्तान के किसी हिंदू या मुसलमान का

नई दिल्ली। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बताया कि किस तरह पिछले डेढ साल में हमने जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदली। पीएम ने कहा कि नए दशक में, नए कलेवर की जो अपेक्षा थी, उससे मुझे निराशा मिली है

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आप जहां थे, वहीं ठहर गए हैं। वही पुरानी बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने ये आरोप लगाया कि संसद में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर चर्चा नहीं हुई। पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को ये कहने से पहसे उस दौर का याद करना चाहिए जब तेलंगाना बनाने के लिए संसद में चर्चा हो रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और लाइव प्रसारण रोक दिया गया था।

pm modi in Rajya Sabha: NPR and census are normal Govt procedures, which have been carried out earlier also. But when votebank politics is a necessity then those who carried out NPR earlier,spread misinformation about it now pic.twitter.com/Etf9siE3DV — ANI (@ANI) February 6, 2020

- जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुख है, उसका ये फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं, सब निकाल दिए जाएं, वो एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट के नाते वो सोचता है कि वहां इस्लाम को मामने वाले ही रह सकते हैं। गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते हैं'। वहां से हिंदू-ईसाई निकाले जा रहें। बौद्ध भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, ये श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के हैं। अब आप उन्हें भी कम्युनल कह देंगे, उन्हें भी आप डिवाडर कह देंगे। ये बयान शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था।

- पीएम ने कहा कि पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहीं का भी नागरिक हो, उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है, जितना हिंदुस्तान के किसी हिंदू या मुसलमान का। हमारे समाजवादी साथी हमें माने न माने, लेकिन अब लोहिया जी को नकारने का काम न करें।

PM Modi in Rajya Sabha: Many Opposition members are very enthused these days, those who were silent have become violent. https://t.co/nBv2EJHNO0 — ANI (@ANI) February 6, 2020

- सीएए पर कांग्रेस को निशाने साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्यों नहीं उस समय कांग्रेस ने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के विषय में नॉन मुस्लिम के बजाय आने वाले सभी लोगों को लिखा?

- 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन अतीत की गलतियों की वजह से पड़ोस में जो अल्पसंख्यक बन गए उनकी पीड़ा आपको क्यों प्रतीत नहीं हो रही है?

पीएम ने कहा कि विपक्ष के जो लोग पहले सायलेंट थे वो आज वायलेंट हैं।

- नागरिकता संशोधन कानून पर पर पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की दुहाई देकर अलोकतांत्रिक गतिविधियां की गईं। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई।

- पीएम ने कहा कि सदन में CAA पर चर्चा हुई है। यहां बार-बार ये बताने की कोशिश की गई कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई, उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया।

PM Narendra Modi in Rajya Sabha: If you had so much knowledge and suggestions about the GST, then why did you keep it stuck for so long? https://t.co/Oa5w8O8dGU — ANI (@ANI) February 6, 2020

- पीएम मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष को जीएसटी पर ज्यादा ज्ञान था तो इतने साल तक लटकाए क्यों रखा? पीएम ने कहा कि विपक्ष को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर जीएसटी की दरें बार-बार बदली है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जीएसटी को लेकर इतने सारे सुझाव और ज्ञान थे तो आपने इसे इतने दिनों तक लटकाकर क्यों रखा था

- पीएम मोदी ने कहा कि यहां अर्थव्यवस्था के विषय में चर्चा हुई। देश में निराश होने का कोई कारण नहीं है। अर्थव्यवस्था के जो मूल मानदंड है, उनमें आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की ताकत रखती है

- GST भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब राज्यों की भावनाओं का उसमें प्रकटीकरण होता है। हमारा मत है कि जहां समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक हैं, परिवर्तन करने चाहिए

- निराशा देश का भला कभी नहीं करती, इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात का सुखद परिणाम यह हुआ कि जो विरोध करते हैं, उन्हें भी 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करनी पड़ती है। मानसिकता तो बदली है हमने।

PM Modi in Rajya Sabha: People do not forget things easily.

I want to remind the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, about the way in which proceedings regarding the creation of Telangana took place here, doors were closed and live telecast was prohibited https://t.co/bPlhdDvznx — ANI (@ANI) February 6, 2020

PM Modi in Rajya Sabha: To be honest, I was a little disappointed with some of the remarks made here. Some members have made stagnation a virtue. They were stuck in the same old ways, talking about the same old things of the past pic.twitter.com/l510cDeKEd — ANI (@ANI) February 6, 2020

Prime Minister Narendra Modi in Rajya Sabha: Ghulam Nabi Azad ji said the decisions on Jammu and Kashmir were taken without any discussion. This is not correct. The entire nation had witnessed the detailed discussions on the subject. MPs have voted in favour of the decisions pic.twitter.com/xNU0ZY6kZc — ANI (@ANI) February 6, 2020

- पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 18 महीनों में जम्मू-कश्मीर में डेढ़ लाख बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

- पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3.5 हजार मकान बने थे। लेकिन, 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24 हजार से ज्यादा मकान बने हैं। उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

- पहली बार जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और सेना मिलकर निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं।

- वाइको जी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू-कश्मीर के लिए काला दिन है, मैं कहता हूं कि 5 अगस्त जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों के लिए काला दिन साबित हो चुका है।