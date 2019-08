अपनी लाडली सुषमा के पार्थिव शरीर को देख रो पड़े आडवाणी और पीएम मोदी

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार की देर रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक है। सुषमा स्वराज के आकास्मिक निधन से पूरा देश गम में डूबा है। सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार 3 बजे लोधी घाट स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय पर भी रखा जाएगा।

इससे पहले उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार उनके घर पहुंचकर नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी और भाजपा के लौह पुरुष लालकृष्ण आडवाणी ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी अपनी लाडली के पार्थिव शरीर को देखकर भावुक हो गए।

Delhi: Senior BJP leader LK Advani pays tributes to former EAM sushma swaraj at her residence. His daughter Pratibha Advani gets emotional as she meets #SushmaSwaraj's daughter, Bansuri. pic.twitter.com/3tfGAUL3I4