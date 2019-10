हरियाणा के चुनावी रण में नहीं चला मोदी मैजिक! आखिरी दो रैलियों में नहीं मिली जीत

नई दिल्ली। हरियाणा के सियासी रण में पीएम मोदी का मैजिक भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित नहीं हुआ। आलम यह है कि पीएम मोदी की आखिरी दो रैलियों वाली विधानसभा सीटों पर भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

दरअसल, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में आखिरी समय बदलीं परिस्थितियों को देख भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो रैलियां बढ़ा दी थीं। हालांकि इन दोनों ही स्थानों के भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई।

पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन 19 अक्टूबर को ऐलनाबाद और रेवाड़ी में अतिरिक्त रैलियां की थीं। दोनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई।

