कलबुर्गी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने कलबुर्गी से प्रचार अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि चुनाव की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक में बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियों की संख्या में इजाफा कर दिया है। गुरुवार को पीएम मोदी ने कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चार साल के अंदर कांग्रेस पार्टी देश से उखड़ रही है और ये सिलसिला यहां भी जारी रहेगा।

कांग्रेस पर पीएम मोदी का जोरदार हमला

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश के सामने ये पहला मौका आया है, जब देश की जनता के सामने विकल्प आया है। कर्नाटक के लोगों के सामने भी इस बार अच्छा विकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सरकार बदलने का संकप्ल दिख रहा है और कर्नाटक की जनता में भी बदलाव लाने की ललक दिख रही है।

पीएम मोदी की सभा की बड़ी बातें

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वही कांग्रेस है, जिसने जवानों की बहादुरी पर सवाल खड़े किए थे और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हमारे जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर दुश्मनों को धूल चटाई थी और देश में इन्होंने (कांग्रेस) सबूत की मांगी की थी। उस समय यही कांग्रेस थी, जिसने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत लाओ, मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि अगर सबूत चाहिए था तो पाकिस्तान में जाकर देख लेते, जब मुर्दे हटाए जा रहे थे।

- पीएम मोदी ने आगे कहा कि इन लोगों (कांग्रेस) से देशभक्ति की उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं।

- पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक के नौजवानों का भविष्य तय करेगा, महिलाओं को उनका सम्मान दिलाएगा, ये चुनाव पार्टी की हार-जीत का चुनाव नहीं है।

- 12 मई को कमल के बटन को दबाना है, मोदी सरकार कर्नाटक के साथ मिलकर चलेगी, बीजेपी की सरकार बनने पर ही कर्नाटक का भविष्य बदलेगा।

- गुलबर्गा और सरदार पटेल का काफी गहरा रिश्ता रहा है, गुलबर्गा को देश में मिलाने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल का अहम रोल रहा है,

- कांग्रेस ने सरदार वल्लभभाई पटेल का त्रिरस्कार किया है,

बीजेपी ने तो कर्नाटक चुनाव की तैयारियां कई महीनों पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान ने ये फैसला किया है कि जहां पहले पीएम मोदी की कर्नाटक में 15 रैलियां होनी वो अब 21 कर दी गई हैं।

Congress doesn't respect the sacrifices of our soldiers. When our soldiers carried out surgical strikes, the Congress party questioned them. They kept on asking proof of the strikes from me: PM Modi in in Kalaburagi #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/VQqT15zaJl