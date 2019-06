मोदी कैबिनेट का वो चेहरा जिसके शपथ लेते ही तालियों से गूंज उठा पूरा कार्यक्रम स्थल

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने देश के 16वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही गुरुवार को इतिहास रच दिया। पहली बार कोई गैर कांग्रेस पीएम लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहा। मोदी के शपथ लेने के साथ उनकी कैबिनेट ने भी शपथ ली। वैसे तो 58 सांसद मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनें, लेकिन इन सब एक चेहरा काफी खास रहा। जिसके शपथ लेते वक्त सबसे पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये चेहरा था था ओडिशा के ही मोदी कहे जाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी का। जी हां जैसे प्रताप चंद्र ने बतौर मंत्री पद की शपथ लेने मंच पर पहुंचे वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान और हाथों में उत्साह का संचार आसानी से देखा जा सकता था।



कौन है प्रताप चंद्र सारंगी

प्रताप चंद्र सारंगी अपनी साधारण जीवनशैली के चलते लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सफेद कुर्ता और हाथ में झोला लेकर चलने वाले सारंगी पैदल ही लोगों से मिलने और उनके काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। लोगों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बातें या समस्या सुननी हों या फिर अधिकारियों से काम कराने के लिए लगातार दफ्तरों चक्कर लगाना प्रताप चंद्र सारंगी जमीनी स्तर पर रहकर ही काम को अंजाम देते आए हैं। सारंगी ने शादी नहीं की और पिछले ही वर्ष इनके माता-पिता का भी देहांत हो गया। छोटे से घर में रहने वाले प्रताप चंद्र सारंगी साइकिल पर ही घूमते हैं। जो इनके सादगी भरे जीवन का अद्भुत उदाहरण है।

सारंगी ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद

प्रताप चंद्र सारंगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया है। सारंगी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझ पर भरोसा जताया जिसका मैं आभारी हूं। मेरे लिए राजनीति देश सेवा का जरिया है। हमारी पार्टी में राष्ट्र पहले, पार्टी दूसरे और खुद अंतिम नंबर पर आते हैं।

Union Minister Pratap Chandra Sarangi: I am fortunate that PM modi has placed his trust in me & I consider politics as a medium to serve the nation. Our party stands for - nation first, party second and self last. I will try my best to win the trust of Modi ji & common people. pic.twitter.com/dtAKHGfIoS