पीएम मोदी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, हमेशा बने रहेंगे प्रेरणास्रोत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने रविवार को सरदार वल्लभभाई पटेल ( Sardar Vallabhbhai Patel ) की 69वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि ( Tribute ) अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीटकर ( Pm Modi tweet ) बताया कि महान सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। अपने देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा से हम हमेशा से प्रेरित हैं।

Tributes to the great Sardar Patel on his Punya Tithi. We remain eternally inspired by his exceptional service to our nation.