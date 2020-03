पीएम मोदी का प्रस्तावः सार्क देश मिलकर बनाएं कोरोना से निपटने की रणनीति, वीसी के जरिये करें संवाद

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का कहर लोगों की मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। देशभर के कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पुष्टि हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 'हमारा ग्रह COVID 19 नॉवेल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विभिन्न स्तरों पर, सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

दक्षिण एशिया, जहां दुनिया एक बड़ी आबादी रहती है, यहां यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारे लोग स्वस्थ हैं।'

Prime Minister Narendra Modi: I would like to propose that the leadership of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) nations chalk out a strong strategy to fight Coronavirus. We could discuss, via video conferencing, ways to keep our citizens healthy. https://t.co/XbWv6KWBs3