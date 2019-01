मन की बात: पीएम मोदी ने अपने गुरु शिवकुमार स्वामी को दी श्रद्धांजलि, शिक्षा के क्षेत्र में किया सराहनीय काम

नई दिल्‍ली। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत, अविस्मरणीय कार्य किये हैं। उनके इन महान कार्यों के लिए देश के लोग हमेशा याद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के मठाधीश शिवकुमार स्वामी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुझे भी कई बार स्वामी जी का आशीर्वाद पाने का मौका मिला। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किया है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रयासरत रहूंगा

पीएम ने कहा कि मैं हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की, सभी सुरक्षाकर्मियों, अन्य कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर भी हैं। वह मदुरै में एम्स अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री राज्य के लिए विभिन्न परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री गोवा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे।

