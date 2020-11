काशी के मंच से पीएम मोदी बोले - भारत के कृषि उत्पाद दुनिया भर में मशहूर

नई दिल्ली। कोरोना संकट काल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां पर वाराणसी-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद दुनिया भर में मशहूर हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम ने आज भी अपने भाषण को खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़क का फायदा किसानों को भी होता है।

Farmers are being empowered by giving them options for a bigger market. Reforms are being done in the interest of farmers, which will give them more options. Shouldn't a farmer get freedom to sell his produce directly to those who give them better prices & facilities: pm modi