सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले - कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वैक्सीन निर्माण और उसके वितरण की रणनीति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कोरोना वायरस नियंत्रण की योजना पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में तीन वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इस समय दुनिया में 8 वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होनी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों से सुझाव लिए गए हैं।

Prime Minister Narendra Modi addresses all-party meeting called by him to discuss the COVID-19 situation, through video conferencing. pic.twitter.com/nnJdMuIA46