PM Modi ने कहा - नई FDI से देश को बचाना जरूरी, परजीवी आंदोलनजीवियों की करें पहचान

नई दिल्ली। बजट 2021 और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के विरोधी रुख ओर सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली त्रासदी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इंसानों को इन परिस्थितियों से भी गुजरना होगा।

A new entity has come up in the country- 'Andolan Jivi'. They can be spotted wherever there is a protest, be it agitation by lawyers, students, or labourers, explicitly or implicitly. They cannot live without 'andolan', we have to identify them & protect nation from them: PM Modi pic.twitter.com/CbCDRthd3X