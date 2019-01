नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधाराशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत को भविष्‍य के लिए तैयार करना होगा। उन्‍होंने कहा कि सूरत गुजरात का तीसरा सबसे व्‍यस्‍त हवाई अड़डा हो गया है। उन्‍होंने कहा कि अब सूरत हवाई अड्डे की क्षमता बढ़कर 1800 यात्रियों की हो जाएगी।

कई गुना हो जाएगा भारत का व्‍यापार

उन्‍होंने कहा कि हमारा सपना है कि हवाई चप्‍पल पहनने वाला हर व्‍यक्ति हवाई सफर करे। उन्‍होंने कहा कि नए टर्मिनल से भारत का व्‍यापार कई गुना बढ़ने वाला है। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम शुरू हो गया है। अब यहां से सालाना 26 लाख यात्री सफर कर पाएंगे।

नवसारी में सत्‍याग्रह स्‍मारक का करेंगे उद्धाटन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सूरत में न्‍यू इंडिया यूथ कॉन्‍क्‍लेव में युवाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही वे श्रीमती रसीलाबेन सेवंतीलाल शाह वीनस अस्‍पताल का भी उद्घाटन करेंगे और वहां की सुविधाओं को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री का अगला गंतव्‍य गुजरात के नवसारी जिले में डांडी होगा। मोदी यहां बापू की पुण्‍यतिथि पर राष्‍ट्रीय नमक सत्‍याग्रह स्‍मारक राष्‍ट्र को समर्पि‍त करेंगे। इस स्‍मारक में महात्‍मा गांधी और ऐतिहासिक डांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्‍याग्रहियों की मूर्तियां हैं।

Prime Minister Narendra Modi in Surat: Recently an international report stated that in the next 10-15 years, the top-10 fastest developing cities will be from India. And Surat will top the list of those ten cities. pic.twitter.com/rYMgju5nMT