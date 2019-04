नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोफोर्स का पाप धोने के लिए चोर-चोर चिल्लाते हैं

पणजी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गोवा पहुंचे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मोदी ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई हमले किए। कांग्रेस का पंजा दो कामों में व्यस्त रहता है। कांग्रेस का पंजा सरकारी खजाने को खाली करने में जुटा रहता है। जादूगर सरकार भी 'हाथ' की सफाई के आगे कुछ नहीं है। हाथ की सफाई में करोड़ों रुपए गायब हो गए। शातिर जेबकतरा चोर-चोर चिल्लाकर भीड़ को गुमराह कर रहा है। इनके ऊपर पिता के बोफोर्स घोटाले का बोझ है और दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर खरीदारी में खूब दलाली चली थी । कांग्रेस को मजबूत नहीं मजबूर सरकार पसंद है।

नामदार पर्रिकर जी से मिलकर सफेद झूठ बोल गए

पीएम ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए कहा कि आज पहली बार है कि गोवा में रैली को आया हूं लेकिन पर्रिकर जी हमारे साथ नहीं है।पीएम ने कहा कि पर्रिकर जी ने ईमानदारी से जनहित में काम करके दिखाया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले दिनों नामदार पर्रिकर जी का हालचाल पूछने गए थे और बाहर निकलते ही ऐसा झूठ बोला कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बात पर जनता विश्वास नहीं करेगी।

pm modi in Goa: Naamdaar poochne gaye the haalchal aur bahar nikalte hi aisa jhoot bola koi kalpana nahi kar sakta hai. Manohar ji jo maut se muqabla kar rahe the. Aisi paristithi main, ye jhoot bolne walon ko safai dene ke liye unko nikalna pada. https://t.co/jFHjhqVCXo