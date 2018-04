नई दिल्ली । बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। संभवतः आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करने से पहले एक आदिवासी महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन 125 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबके बीच आकर आप लोगों का आशीर्वाद लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

