पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी, 2024 तक अर्थव्यवस्था को 350 लाख करोड़ करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गवर्निंग काउंसिल की यह पहली बैठक है। बैठक में पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 350 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने माना ये लक्ष्य थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात को महत्वपूर्ण जरिया बताया। इसके लिए पीएम मोदी ने राज्यों को भी ध्यान देने की बात कही।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र को लेकर भी बैठक में अहम चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, फल और सब्जियों को ध्यान में रखेत हुए किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कही है।

ये भी पढ़ेंः चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में की गई कटौती, एयरपोर्ट पर आम लोगों की तरह ली तलाशी

PM at NITI Aayog meeting: Union Government's commitment to double incomes of farmers by 2022 requires focus on fisheries, animal husbandry, horticulture, fruits&vegetables. Benefits of PM-KISAN-KisanSammanNidhi-&other farmer centric schemes should reach beneficiaries within time pic.twitter.com/4qXH0jhRuc