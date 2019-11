महाराष्ट्र में सियासी संकट पर संसद में पीएम मोदी ने ली बीजेपी की बैठक, 5 बजे तीनों दल करेंगे मीटिंग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। फडणवीस सरकार को बचाने के लिए अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा मौजूद हैं।

नए फॉर्मूले पर हो सकती है चर्चा

बताया जा रहा है फडणवीस को बहुमत साबित करने के लिए 30 घंटे का वक्त मिला है। ऐसे बीजेपी उस हर संभव कोशिश पर चर्चा कर रही है जिससे सरकार को बचाया जा सके। इसके लिए कोई नया फॉर्मूला बनाना पड़ा तो बनाया जाएगा।

महाराष्ट्र में बढ़ा सियासी संग्राम, अजित पवार ने किया उलटफेर

Mumbai: MLAs of NCP , Shiv Sena and Congress to hold a joint meeting at 5 pm today to elect the leader of their alliance. #Maharashtra https://t.co/0o1offN4Ls