Mumbai में आफत की बारिश, PM Modi ने दिया Uddhav Thackeray को हर संभव मदद का आश्वासन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) के साथ भारी बारिश के कारण मुंबई ( mumbai heavy rain ) और आसपास के इलाकों में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ठाकरे को हर संभव सहायता का आश्वासन ( Assured all possible help ) दिया है।

इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक ट्वीट में बताया गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भारी बारिश के कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में व्याप्त हालात के बारे में चर्चा की।"

दरअसल, लगातार अत्याधिक भारी बारिश ( Heavy Rain In Mumbai ) और तेज हवाओं ने बुधवार को मुंबई और आस-पास के इलाकों के हालात चौपट कर दिए। तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश ने कहर बरपाया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की इमारत में लगे साइनेज को नुकसान पहुंचाने के साथ ही नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में तबाही मचाई।

PM Narendra Modi spoke to Maharashtra CM Uddhav Thackeray regarding the situation prevailing in Mumbai and surrounding areas due to heavy rainfall. PM assured all possible support: Prime Minister's Office (file pics) pic.twitter.com/uQh7m4eQTC — ANI (@ANI) August 5, 2020

अरब सागर में आए ऊफान के चलते बुधवार दोपहर में पानी दक्षिण मुंबई में गिरगाँव चौपाटी पर बाहरी सड़क पर फैल गया। विल्सन कॉलेज के पास सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आता दिखा।

स्थानीय निवासियों के अनुसार यह पहली बार था जब उन्होंने चौपाटी, मरीन ड्राइव और दक्षिण मुंबई के कई अन्य इलाकों के बाहर सड़क पर इस तरह के भारी जल-जमाव को देखा था।

दक्षिण मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय, मंत्रालय के बाहर की सड़क बारिश के पानी में डूब गई और तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए और तेज पास की सड़कों पर उड़कर फैल गए। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जेजे अस्पताल में भूतल पर भारी जल जमाव देखा गया, जिसमें आपातकालीन वार्ड और अन्य विभाग में भारी पानी भर गया।

Maharashtra: Severe waterlogging outside Byculla railway station in #Mumbai due to incessant rainfall. pic.twitter.com/6KxeRlixFI — ANI (@ANI) August 5, 2020

बीएमसी के अनुसार समूचे महानगर में पेड़ उखड़ने की लगभग 150 घटनाएं हुईं हैं। पेड़ गिरने से कई वाहन इनके नीचे दबकर नष्ट हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है।

गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) द्वारा सोमवार को 4 अगस्त और 5 अगस्त को मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अपने सभी विभागों और नागरिकों को लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।

बीएमसी ने सभी तटीय सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन विभाग, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) और अदानी इलेक्ट्रिकल्स को इस अत्याधिक भारी बारिश को लेकर उपयुक्त चेतावनी और सलाह जारी की थी। अस्थायी रूप से स्थापित 299 पंपिंग मशीनों पर फायर ब्रिगेड, पंपिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग स्टाफ को भी बीएमसी द्वारा अलर्ट पर रखा गया था।