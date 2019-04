दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, पीएम मोदी पहुंचेंगे ओडिशा-छत्तीसगढ़

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का मंगलवार को अंतिम दिन है। शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि इससे पहले सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) मंगलवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चार रैलियां आयोजित करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को पीएम दो राज्यों में पार्टी का प्रचार करेंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पीएम दूसरे चरण के मतदान से दो दिन पहले मतदाताओं से रूबरू होकर उन्हें पार्टी की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ अपने भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे।

