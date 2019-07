भाजपा आज से सदस्यता अभियान की करेगी शुरुआत, 9 करोड़ लोगों को जोडऩे का दावा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) आज यानी शनिवार से अपना सदस्यता अभियान ( BJP membership Drive 2019 ) शुरू करने जा रही है। भाजपा का यह सदस्यता अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा। दरअसल, 6 जुलाई को भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ( Shyama Prasad Mukherjee ) की जयंती होती है। ऐसे में भाजपा अपना मेगा कैंपेन शुरू करना चाहती है।

Prime Minister Narendra Modi to launch BJP's membership drive from Varanasi today. He will also launch a tree plantation drive in the city. (file pic) pic.twitter.com/tckPegAtOA