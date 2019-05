5 साल में पहली बार PM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी ने अपनी बात रखी पर नहीं दिए सवालों के जवाब

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पांच साल के कार्यकाल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी की शुरुआत करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपके ही साथ चाय पीता था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने BJP की सरकार का बनाने का मन बना लिया है। करीब 10 मिनट तक पीएम ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, लेकिन किसी सवाल का जवाब दिए बिना ही वह चले गए।



IPL, चुनाव और रमजान साथ-साथ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में आज चुनाव, IPL और रमजान साथ-साथ हो रहे हैं। लेकिन, 2009 और 2014 में कमजोर सरकार के कारण IPL को बाहर करना पड़ा। पीएम ने कहा कि 16 मई को पिछली बार रिजल्ट आया था और 17 मई को एक दुर्घटना हुई थी। 17 मई को सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का बड़ा नुकसान हुआ था। सट्टा लगाने वाले तब सब डूब गये थे, यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी।

चुनाव के लिए मन बनाकर निकला था- PM

उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव के लिए निकला तो मन बनाकर निकला था और अपने को उसी धार पर रखा। मैंने देशवासियों से कहा था कि 5 साल मुझे देश ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देने आया हूं। अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन देश साथ रहा। मेरे लिए यह चुनाव जनता को धन्यवाद ज्ञापन था।

ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र- मोदी



प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि कुछ बातें हम गर्व के साथ दुनिया से कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये लोकत्रंत की ताकत दुनिया के सामने ले जाना हम सबका दायित्व है। हमें विश्व को प्रभावित करना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र कितनी विविधताओं से भरा है।

PM Narendra Modi at a press conference in Delhi: In last 2 elections, even IPL couldn't be held. When government is strong, IPL, Ramzaan, school exams and others take place peacefully

50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया- शाह

वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा परिश्रमी और विस्तृत चुनाव अभियान हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमने 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। गरीबों को आधारभूत सुविधाएं देकर अहसास दिया है कि देश के विकास में उनकी भी हिस्सेदारी है।

BJP President Amit Shah: We started our election campaign from January 16...Our target was to win 120 Lok Sabha seats which we couldn't win the last time. We are confident that we'll receive good results