नई दिल्ली: आम चुनाव से पहले देश में उपवास की सियासत शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए कि पिछले दिनों कांग्रेस ने दलित के समर्थन में देशव्यापी उपवास किया था। सोमवार को राहुल गांधी राजघाट पर उपवास करने के लिए बैठे थे। वहीं अब बीजेपी ने व्रत रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संसद ठप के विरोध में उपवास करने जा रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी अपने दफ्तर में कामकाज के बीच व्रत रखेंगे। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के सांसद भी व्रत रखेंगे। बुधवार को पीएम मोदी बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बातचीत भी करेंगे।

PM Narendra Modi and BJP President Amit Shah to observe day long fast over disruptions during budget session of the Parliament. pic.twitter.com/8rBqF1zNqD