PM नरेंद्र मोदी की डिनर डिप्लोमेसी, पहुंचे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद

नई दिल्ली। केंद्र में दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक डिनर पार्टी ( PM Modi Dinner party ) का आयोजन दिया। दिल्ली के अशोका होटल में हुए इस आयोजन में पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज सांसद पहुंचे। पीएम की ओर से संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को निमंत्रण भेजा था।

हिमाचल प्रदेश: कुल्लू बस हादसे में अब तक 33 की मौत, राष्ट्रपति और PM मोदी ने जताया शोक

Attended a dinner hosted by the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji in honour of the Members of Parliament, at Ashoka Hotel in New Delhi today. @narendramodi #Parliament pic.twitter.com/VGvVhBOxdA

अशोका होटल में डिनर डिप्लोमेसी

अशोका होटल में चल रही इस डिनर पार्टी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओर बिरला और पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर खुद नायडू ने शेयर की है।

कार्ति बोले- अच्छा लगा

वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने डिनर में शामिल होने के बाद कहा कि ये एक अच्छी पहल है। जो लोग पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं, उनके लिए ये अच्छा अनुभव है।

PM मोदी के खत से पाकिस्तान में बहार! MEA ने कहा- तथ्यों से हुई छेड़छाड़

Karti Chidambaram, Congress MP, after attending the dinner hosted by Prime Minister Narendra Modi for all MPs in Delhi: It was a good gesture of the Prime Minister to host all the MPs. Most of us are first timers. It was a completely informal & a good gesture. pic.twitter.com/ZjXr6q2IzR