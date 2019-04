ओडिशा: संबलपुर में पीएम मोदी की हुंकार, 'चौकीदार ने विपक्षियों के भ्रष्टाचार के कारोबार पर किया प्रहार'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) की सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और 18 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी हैं और लगातार चुनावी रैलियां, रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने संबलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जब इस चौकीदार ने विपक्षियों के भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया, तो इनको इतना कष्ट हुआ है कि ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं।

किसानों के लिए मोदी का बड़ा ऐलान

पीएम मोदी ने कहा कि 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तो ओडिशा के किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। कोई भी दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। पीएम ने कहा कि भाजपा की नई सरकार बनने पर एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके तहत देशभर की नदियों के, समुद्र के, बारिश के पानी को जरुरतमंदों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे पानी से जुड़ी समस्याएं कम हो पाएंगी।

ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना होगी लागू

पीएम ने कहा कि ओडिशा में जो हमारी नई सरकार बनेगी और दिल्ली में फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। वह सरकार ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना भी लागू करेगी। इस योजना के लागू होने के बाद यहां के गरीब परिवारों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पूरे देश के अस्पतालों में हो सकेगा।

Prime Minister Narendra Modi in Sambalpur, Odisha: For 20 years you trusted Odisha's govt blindly but now the people of the state want change. Once we come to power in the state we will implement Ayushman Bharat Yojana. pic.twitter.com/9EuVpzRqlC