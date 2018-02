PNB स्कैम पर उबली सियासत: BJP ने कांग्रेस से कहा- फोटो दिखाने की राजनीति करे बंद

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। मोदी सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फोटो दिखाने की राजनीति बंद करें। 2013 में कांग्रेस नेताओं की तस्वीर चोकसी के साथ है।कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद है। शायराना अंदाज में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिनके घर शीशे के हो वह पत्थर नहीं उछाले। जहां तक बाद नीरव मोदी पर कार्रवाई की है तो 1300 करोड़ की संपत्ति की सीज किया गया है। साथ ही पासपोर्ट को रद्द किया जाएगा।

नीरव मोदी को छोटा मोदी कहने पर ऐतराज

बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से नीरव मोदी मोदी को छोटा मोदी कहने पर भी ऐतराज जताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने विजय माल्या की मदद की। पीएम मोदी के साथ दावोस में नीरव मोदी के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीरव पहले से वहां मौजूद था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैंक का NPA कांग्रेस की देन है। मोदी सरकार में एक भी लोन एनपीए नहीं हुआ है।

#NiravModi did not meet PM Modi at Davos. Nirav Modi had arrived in Davos on his own and was present at CII group photo event: Union Minister Ravi Shankar Prasad in Delhi pic.twitter.com/9WINkuz4LQ

What is this word 'Chhota Modi' ? BJP takes strong offence to the kind of language being used by describing someone like that. It is derogatory, scandalous and demeaning: Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/47jJckxOek