राजस्थान का नया सीएम कौन होगा इसपर आज ही होगा फैसला, खड़गे को सोनिया का संदेश

Rajasthan Political Crisis: अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे लेकिन ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। राजस्थान में 92 विधायकों ने इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं, सोनिया गांधी ने खड़गे को संदेश दिया है कि वो आज ही मुद्दे को सुलझाएं।

राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है। अशोक गहलोत यदि अध्यक्ष पद के लिए चुने गए तो उनके पीछे राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में होगी इसपर कुछ भी तय नहीं हो सका है। एक तरफ पायलट को सीएम बनाने की अटकलें बढ़ीं तो पार्टी में फिर से गहलोत बनाम पायलट देखने को मिल रहा है। इस कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक संदेश के जरिए खड़गे और माकन को संदेश दिया है कि आज ही उन्होंने कहा है कि चाहे सारी रात बैठना पड़े ये मसला आज ही खत्म होना चाहिए।

Political battle for CM post in Rajasthan, sonia gandhi message to KHadge