मुंबई में फिर लगे आदित्य ठाकरे के पोस्टर, बताया महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री

मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है। राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लगातार तनातनी चल रही है, लेकिन इस बीच शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर आदित्य ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाने से बाज नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद से ही आदित्य ठाकरे के भावी मुख्यमंत्री वाले कई पोस्टर देखे जा चुके हैं। इस बीच मंगलवार की सुबह मुंबई में ठाकरे आवास मातोश्री के बाहर फिर से कुछ ऐसे ही पोस्टर देखने को मिले हैं।

इससे पहले लगे पोस्टरों को शिवसेना ने हटाया था

इस पोस्टर में आदित्य ठाकरे की तस्वीर के साथ लिखा गया है- मेरा विधायक, मेरा मुख्यमंत्री। यह पोस्टर कथित तौर पर शिवसेना के कॉर्पोरेटर हाजी हलीम खान की तरफ से लगवाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जिन-जिन जगहों पर आदित्य के भावी सीएम वाले पोस्टर लगे थे, उन्हें हटवा लिया गया था। इससे पहले आदित्य के इस तरह के पोस्टर मुंबई के वर्ली इलाके में लगे थे। आदित्य ठाकरे इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीते हैं।

Maharashtra: A poster with a picture of Shiv Sena leader Aditya Thackeray, with 'My MLA My Chief Minister' written on it, put up outside Matoshree (Thackeray residence), in Mumbai. The poster has been allegedly put up by Shiv Sena corporator Haji Halim Khan. pic.twitter.com/wYjdMsZOKL