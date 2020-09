Bihar Assembly Polls रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly polls ) स्थगित करने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने अजय कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं।"

हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उसे अपनी प्रार्थना और याचिका के साथ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क करने की आजादी दी। याचिकाकर्ता अजय कुमार द्वारा यह दर्ज कराए जाने के बाद कि "कम से कम कृपया मुझे चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान करें", सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

Over 7 lakh hand sanitiser units, about 46 lakh masks, 6 lakh PPE kits, 6.7 lakh units of faces-shields, 23 lakh (pairs of) hand gloves arranged. For voters specifically, 7.2 crore single-use hand gloves arranged: Chief Election Commissioner Sunil Arora#BiharPolls #COVID19 pic.twitter.com/dcVmY9sN8G