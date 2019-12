केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले- दिल्ली में बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रामलीला मैदान से अपने प्रचार अभियान की शुरूआत कर रही है।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 45 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि भाजपा की सरकार बहुमत से बनेगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव के दो विषय हैं। आपको विकास चाहिए या विनाश चाहिए। राष्ट्रवाद चाहिए या अराजकता चाहिए। जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) में जो देशद्रोही नारे लगे, ऐसे नारों का समर्थन करने वाला चाहिए या इसे खत्म करने वाला चाहिए।

इसका फैसला दिल्ली की जनता को करना है। उन्होंने कहा कि आपको राम मंदिर वाली सरकार चाहिए या इसका विरोध करने वाली सरकार चाहिए।"

