Prakash Javadekar बोले - राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी ने दर्ज की बड़ी जीत, किसानों ने जताया भरोसा

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 21 में से 14 जिलों के निकाय चुनाव में जीत मिली है। राजस्थान के किसानों और लोगों ने बीजेपी और मोदी सरकार में भरोसा जताया है। राजस्थान के किसानों ने कृषि सुधार के पक्ष में मतदान किया। आंदोलनकारी किसानों को इस बात को समझने की जरूरत हैं

Bharatiya Janata Party has won in 1,990 Panchayat Samitis,14 Zila Parishads and 93 Block Panchayats in #Rajasthan: BJP leader and Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/l3oPqHtzmk