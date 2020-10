केंद्र सरकार का महबूबा और फारूक पर निशाना, उनको भारत में रहने का ​अधिकार नहीं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर केंद्र सरकार ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनमें से एक का कहना है कि चीन की मदद से हम अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे, ऐसे समय में जब चीन हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश देने जा रहे हैं?

Mehbooba Mufti & Farooq Abdullah have no right to stay in India. One of them says that with the help of China, we'll restore Article 370, at a time when China is trying to attack us. What message are you going to give to the international community?: Union Minister Pralhad Joshi