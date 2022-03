‘मिशन गुजरात’ के लिए क्या प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस के लिए करेंगे काम? राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात

पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली हार का बदला कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनावों में जीत से लेना चाहती है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक बार फिर से हाथ मिलाते णजर आ रहे हैं।

Mission Gujarat: क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए काम करेंगे? क्या मिशन गुजरात में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने वाले हैं? ये सवाल आज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कांग्रेस पाँच राज्यों में हार के बाद पूरा फोकस अब गुजरात पर कर रही है जिसके लिए हर दिन पार्टी एक अहम बैठक कर रही है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजनीतिक रणनीतिकार की मुलाकात ने इस बात पर बल दिया है कि वो एक बार फिर से पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। बता दें कि पिछले वर्ष सितंबर में कांग्रेस हाई कमान और प्रशांत किशोर ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। प्रशांत किशोर के एक पूर्व सहयोगी सुनील कानुगोलू इसके बाद कांग्रेस के चुनावी अभियानों को संभाल रहे थे।

