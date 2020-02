पीके का नीतीश को लेकर बड़ा बयान, पिछलग्गू ना बनने की दी नसीहत

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को जीत का फॉर्मूला देने वाले राजनीतिक प्रबंधक के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके प्रशांत किशोर ( Prashant Kishore ) ने अपनी ही पार्टी जेडीयू ( JDU ) के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पिछले कुछ समय से चल रही नीतीश के साथ चल रही अनबन को लेकर पीके खुलकर सामने आ गए।

पटना ( Patna ) में प्रेसवार्ता के जरिये पीके के खुलकर नीतीश को लेकर अपनी राय रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरा और नीतीश जी का संबंध राजनीतिक नहीं था। वह मुझे अपना बेटा मानते थे। नीतीश के फैसले का मैं दिल से स्वागत करता हूं। पीके ने नीतीश को नसीहत भी दे डाली कि वो बीजेपी के पिछलग्गू बनकर ना रहें। पीसी में पीके ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अब बिहार में नई शक्ति का उदय होगा।

दिग्गज नेता और मशहूर अभिनेता का हुआ निधन, मुंबई एयरपोर्ट पर ही पड़ा दिल का दौरा

Political strategist Prashant Kishor: I am starting a program called 'Baat Bihar ki' from 20th February, to work towards making Bihar one of the 10 best states in the country pic.twitter.com/fZ2GOQM0oo