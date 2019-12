प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर निशाना, CAA और NRC पर लगा सिर्फ ब्रेक, फुल स्टॉप नहीं

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) को लेकर बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विरोधियों के साथ-साथ एनडीए के घटक दलों ने भी अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं।

इसी कड़ी में एक बार फिर जदयू ( JDU ) के बागी तेवर देखने को मिले हैं। जदयू के उपाध्यक्ष और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor ) लगातार पीएम मोदी ( PM Modi ) पर हमला कर रहे हैं। 26 दिसंबर को एक बार फिर पीके ने मोदी सरकार ( Modi govt ) पर निशाना साधा।

प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून पर जेडीयू ने मोदी सरकार का समर्थन कर गलत फैसला लिया है। इसके बाद से वे लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। CAA A और NRC के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने एक और ट्वीट किया है।

मौसम विभाग ने जारी की सबसे बड़ी चेतावनी, देश के इन राज्यों में शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किल

The claim of “अभी तो NRC की कोई चर्चा ही नहीं हुई है” is nothing but a tactical retreat in the face of nationwide protest against #CAA_NRC. It is a pause and not the full stop.



Govt could wait till SC judgement on CAA. A favourable court order and the whole process will be back.