लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री सारंगी, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को देश में जीने का अधिकार है?

नई दिल्ली। लोकसभा ( Lok Sabha ) में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। इस बीच जब केंद्रीय मंत्री और ओडिशा से भाजपा सांसद प्रताप चंद सारंगी ( Pratap Chandra Sarangi ) को लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सारंगी ने कहा कि जो लोग देश के टुकड़े-टुकड़े करने, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफजल गुरू जिंदाबाद के नारे लगाते हैं क्या उन्हें देश में जीने का हक है।

Union Minister Pratap Chandra Sarangi during motion of thanks in Lok Sabha: People who say 'Bharat ke tukde tukde karne tak jung rahegi', & 'Pakistan zindabad, Afzal Guru zindabad', do they have the right to live in this country? pic.twitter.com/0wMoOyPGNZ