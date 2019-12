राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी, आधी रात को बन गया कानून

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (CAB) अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। बृहस्पतिवार देर रात राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस विधेयक पर मोहर लगाकर अपनी मंजूरी दे दी। इससे पहले बुधवार को CAB राज्यसभा में 105 के मुकाबले 125 मतों से पास कर दिया गया था और मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। वहीं, लोकसभा में यह पहले ही पास हो चुका था।

सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल 2019 को राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार रात में उस वक्त मंजूरी दी है, जब इसे लेकर देशभर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूर्वोत्तर में इसका काफी विरोध हो रहा है। असम के गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा-आगजनी की घटनाओं के बीच कई स्थानों पर लगे कर्फ्यू के साथ ही सेना फ्लैग मार्च कर रही है। यहां पर विमान-रेल सेवा प्रभावित हुई हैं और यहां के कई जिलों समेत मेघालय में भी अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है।

जबकि बृहस्पतिवार को पंजाब और केरल के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व पिनारायी विजयन ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही थीं और राज्य में इसे और एनआरसी को लागू करने से इनकार कर दिया था।

President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis