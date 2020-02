ट्रंप के सम्मान में राष्ट्रपति ने रखा डिनर, सोनिया गांधी को नहीं भेजा न्योता

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का मंगलवार को अंतिम दिन है। देर रात ट्रंप अमरीका के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया है।

राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में रखे गए इस डिनर के लिए दिग्गज राजनेताओं समेत समाज के करीब 100 अलग-अलग लोगों को न्योता भी दिया गया है। खास बात यह है कि इस डिनर के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलावा नहीं भेजा गया है। ऐसे में अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इस सम्मान भोज में ना जाने का फैसला लिया है। आईए जानते हैं ऐसी क्या वजह है जो सोनिया गांधी को न्योता नहीं भेजा गया।

ऐसा होता है राष्ट्रपति का बैंक्वेट हॉल

- 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था

- हॉल के दोनों तरफ की दीवारों पर पहले आ चुके राष्ट्रपतियों के कैनवास पोर्ट्रेट लगे हुए हैं

- भवन के किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ के अलावा दर्जनों शेफ, हलवाई और कुक तैयार करते हैं खाना

ट्रंप को परोसी जाएंगी ये चीजें

- अमूज बूशेः डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी मेहमानों को स्टाटर के तौर पर अमूज बूशे परोसा जाएगा। ये गोल्डन लीव्स से डेकोरेट होगा।

- फिश टिक्काः ट्रंप और और बाकी मेहमानों को फिश टिक्का परोसा जायेगा, जो की सैल्मन फिश से बनाया जायेगा।

- आलू टिक्कीः फिश के साथ आलू टिक्की को पालक पापड़ी के साथ परोसा जायेगा। नींबू और धनिया सूप भी शामिल

- मेन कोर्सः रान अलीशान, दम गुच्ची मटर, दम गोश्त बिरयानी, देक्की बिरयानी और मिन्ट रायता के अलावा राष्ट्रपति भवन का खास डिश दाल रायसीना भी शामिल है।

- मीठाः मालपुआ रबड़ी के साथ परोसा जायेगा, इसके अलावा हेजलनट सेब वनिला आइसस्क्रीम के साथ जो ट्रंप की पसंदीदा डिश है।

