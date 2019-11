महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, पार्टियां इस तरह कर सकती हैं सरकार बनाने का दावा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर क्या होगा, यह अब बड़ा सवाल बन गया है। ऐसे में संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर सकती हैं।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बीच कल तय हो जाएगा सरकार गठन का फॉर्मूला! इस पार्टी का होगा सीएम...

लोकसभा के पूर्व प्रधान सचिव पीडीटी आचारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने अभी विधानसभा को भंग नहीं किया है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां संख्या बल जुटाकर सरकार बनाने का दावा अभी भी पेश कर सकती हैं।"

सुप्रीम कोर्ट 1994 के एसआर बोम्मई मामले के फैसले में उन परिस्थियों के बारे में व्यवस्था दे चुका है, जहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी होता है।

BJP leader Sudhir Mugantiwar after party's core committee meeting: President's rule is definitely something we did not expect. We will certainly try to ensure that people's mandate is respected. We will try to form a stable government. We will stand by the people of the state. pic.twitter.com/ITsak6XN6F