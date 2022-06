Presidential Election: बीजेपी ने जेपी नड्डा और राजनाथ को दी बडी जिम्मेदारी, सभी दलों से करेंगे बात

Presidential Election: राष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने दो बड़े नेताओं को दी है। ये दोनों ही नेता सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे और चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो सामूहिक उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए एक के बाद एक बैठक क रहा तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी एक अहम फैसला लिया है। बीजेपी ने अपने दो बड़े नेताओं को सभी दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी कर बीजेपी ने इसकी जानकारी दी है।

Presidential Election: BJP given responsibility to JP Nadda Rajnath, to talk to all parties