Presidential Election 2022: द्रौपदी मुर्मू ने बीजेडी से मांगा था समर्थन, जानिए क्या बोले नवीन पटनायक

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। विपक्ष ने जहां यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की। बीजेपी के इस ऐलान के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू रातों रात सुर्खियों में बनी हुई हैं। झारखंड की राज्यपाल रह चुकीं द्रौपदी मुर्मू एनडीए का चेहरा तो बन गईं, लेकिन इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी है। दरअसल अपने नाम के ऐलान के बाद द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले जिस राजनीतिक दल को धन्यवाद दिया वो बीजेपी नहीं बल्कि BJD (बीजू जनता दल) था।

