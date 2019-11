महाराष्ट्र: शाम चार बजे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जारी होगा न्यूनतम साझा कार्यक्रम

नई दिल्ली। करीब एक महीने की जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र में 'महा विकास अघाड़ी' (MVA) की सरकार बनने जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि गठबंधन में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, तीन दलों के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बालासाहेब थोराट, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के जयंत पाटिल मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीन दलों के नेता न्यूनतम साझा कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम) के बारे में जानकारी देंगे। जिसके तहत यह गठबंधन हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री के अलाव किस के नाम पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि, चर्चा यह है कि एनसीपी नेता अजित पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वहीं, स्पीकर का पद कांग्रेस को दिया जा रहा है लेकिन नाम अब तक फाइनल नहीं हुआ है।

Mumbai: Congress' Balasaheb Thorat , Shiv Sena's Eknath Shinde & NCP's Jayant Patil to address a joint press conference, ahead of swearing-in ceremony of Shiv Sena chief & 'Maha Vikas Aghadi' leader Uddhav Thackeray, today. The Common Minimum programme will be released.(file pics) pic.twitter.com/MhJW4zubud