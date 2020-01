प्रधानमंत्री मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ( Murli Manohar Joshi ) के 86वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें राष्ट्रहित के विषयों पर 'अटल व्यक्तित्व' का स्वामी बताया।

मोदी ने ट्वीट किया, "मुरली मनोहर जोशी जी ( Murli Manohar Joshi ) के जन्मदिवस पर उन्हें बधाइयां। जोशीजी ने राजनीति, संसद में और एक मंत्री के तौर पर हमारे देश के योगदान में अमिट छाप छोड़ी है।

जब राष्ट्रहित तथा देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने की बात आती है तो वह दृढ़ साबित होते हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi meets senior BJP leader Murli Manohar Joshi at the latter's residence on his birthday. pic.twitter.com/gBbk8hwfRg