मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, केंद्रीय मंत्रियों व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी

नई दिल्ली। 2022 में उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते कुछ दिनों से पीएम मोदी लगातार भाजपा के कद्दावर नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।

अब सोमवार की रात को भी पीएम मोदी अपने सरकारी आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक शाम पांच बजे से चल रही है। पीएम मोदी पिछले सप्ताह से मंत्रियों से छोटे-छोटे गुट में मिल रहे हैं।

माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और अन्य मंत्रियों के कामकाज का आकलन पर चर्चा के लिए यह बैठक की जा रही है। फिलहाल, मंत्रिमंडल विस्तार होने पर किन-किन लोगों को जगह मिल सकती है इसपर किसी का नाम सामने नहीं आया है।

