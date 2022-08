PM मोदी के बाद राहुल गांधी का तिरंगा अभियान, राहुल-प्रियंका ने ट्विटर पर नेहरू के साथ तिरंगे वाली फोटो को बनाई डीपी, कांग्रेसी नेताओं ने किया फॉलो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल गांधी का तिरंगा अभियान शुरू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी ने ट्विटर पर नेहरू के साथ तिरंगे वाली फोटो को डीपी बनाई है। इसके साथ ही प्रियंका ने भी उसी फोटो को डीपी बनाई, जिसके बाद अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इसे फॉलो करते हुए उसी फोटो को डीपी में लगा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह से पहले हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीटर अकाउंट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डीपी के तौर पर लगाया। इसके साथ ही देश के सभी नागरिकों से ऐसा करने अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो हमने एक सामूहिक आंदोलन शुरू किया है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। इसके बाद कई ट्वीटर यूजर तिरंगे की फोटो को डीपी में लगा रहे हैं।

After PM Modi, Rahul Gandhi's tricolor campaign, Rahul-Priyanka made tricolor photo with Nehru on Twitter as DP, Congress leaders followed