Priyanka Gandhi Vadra ने मोदी सरकार बोला हमला, कहा - किसानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पाप

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाम लिए बगैर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि किसानों के लिए वे लोग जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा करना पाप है। केंद्र सरकार किसानों की इस स्थिति के लिए जवाबदेह है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और कानून वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन को साजिश बताने को भी उन्होंने गलत करार दिया है।

It is a sin to use the kind of words they are using for farmers. Government is answerable to farmers. Government should listen to them and take back the laws: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on #FarmersProtests pic.twitter.com/QMucLQNtxl