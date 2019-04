असम के सिलचर पहुंचीं प्रियंका गांधी, रोड शो के जरिये दिखाया दम

नई दिल्ली। कांग्रेस की महासचिव (उत्तर पूर्वी) प्रियंका गांधी का रोड शो पूर्वोत्तर राज्य असम के सिलचर में शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस प्रत्याशी सुष्मिता देव के लिए प्रचार कर रही हैं। आपको पता दें कि प्रियंका गांधी आज पहली बार उत्तर प्रदेश से बाहर पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रियंका के इस रोड शो जहां उनके साथ सुष्मिता देव खुद मौजूद हैं वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत उपस्थित हैं।

Assam: Congress General Secretary for eastern UP, Priyanka Gandhi Vadra campaigns for party's MP candidate from Silchar parliamentary constituency Sushmita Dev. pic.twitter.com/aZwB0sQHe1